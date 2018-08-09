Şişli Belediye Başkanının koruması tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakarette bulunduğu iddia edilen Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Başkale emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirilmişti. Dosya üzerinden tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Başkale, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli Mehmet Ali Başkale’nin, hakimlik sorgusunda hakkındaki suçlamayı reddederek, “Hayatım boyunca kimseye küfür etmedim. Twitter’ı bayadır kendim kullanmıyorum. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına asla küfür etmem. Twitter hesabını 3 yıldır kullanmıyorum. Twitin tarihi 2015 Mayıs ayı gözüküyor, üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ortaya çıkıyor” dediği öğrenildi.
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