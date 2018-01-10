Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'a olay sözler!

HDP'de Hasip Kaplan-Sırrı Süreyya Önder kavgasının yankıları devam ediyor. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan’ın dün akşam Twitter hesabından yaptığı "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" açıklamalarına cevap verdi.

Kaplan’ın açıklamalarını HDP Genel Merkezi de resmi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla kınadığını ve ayıpladığını duyurdu.

Kaplan, paylaşımlarında HDP Eş Başkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Serayya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaştı.

HASİP KAPLAN İSTİFA ETTİ

Açıklamasıyla tepki çeken Hasip Kaplan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu. Kaplan sosyal medyada yaptığı istifa duyurusunda, "HDP’de görevim yok, 2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var, açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz, gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum. Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım, bağışlayın" ifadelerine yer verdi.

Sırrı Süreyya Önder, Kaplan’ın dünkü sözlerine bu gün yaptığı bir açıklamayla cevap verdi. Önder’in açıklaması şöyle:

''HASİP ZİHNİYETİ TÜKÜRÜLECEK DEĞERSİZLİKTEDİR''

İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye Halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük İnancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava’da, Suruç’da, Şengal’de, Ankara Garı’nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir. İçinde zerre utanma duygusu olan birisi onların aziz hatırasından biraz olsa utanır, utanmalıdır.

''SALYALAR SAÇIYOR''

Binlerce Kamu Çalışanı, Barış Akademisyenleri, Öğrenciler, Sanatçılar, Basın Emekçileri zor zamanlarda Kürt Halkıyla omuz omuza durmanın bedelini aşından, işinden, canından, özgürlüğünden mahrum edilmekle öderken ve bir tekinden bile bir ‘ah!’ işitilmemişken bu soytarılık hangi mazeretle açıklanabilir? Kürtlükle ve Kürt halkını gözetmekle olabilir mi?Öyle olsaydı eğer, Cizre, Sur, Nusaybin yanıp kül olurken bir kez olsun ekmeğini yediği, suyunu içtiği, vekilliğini yaptığı bu yerlere gelip bir dayanışma göstermek gerekirdi. İktidara ve zalimlere karşı o günlerde gayet ‘tutumlu’ ve ‘sinik’ davranan birisi, sıra yoldaşlık yapanlara gelince gelince böyle salyalar saçıyor. İbretliktir.

"KÜRTLERLE YOLDAŞLIK ETMEK HEP AĞIR BEDELER PAHASINADIR"

Kendi adıma Kürt halkından öğrendiklerim ve bu halkın bana kattıkları benim verdiğim emeğin kat be kat üstündedir. Bu itibarla ben bu halkın öğretmeni değil, öğrencisiyim. Ve hep böyle kalacağım. Son nefesime kadar bu halka borçlu olduğumu biliyorum. Bu sorumluluk ve borçluluk duygusu, hayatı ve mücadeleyi milletvekilliğinden ibaret sayanların anlayacağı bir hal değildir. Burada olan Türklerin tek bir sevdası vardır: İnsan kalmak! Kürtlerle yoldaşlık etmek hep ağır bedeller pahasınadır. Burası ‘abad’ olunacak bir yer değildir, bu kesin. Ama insan kalınacak bir yerdir bu da kesin.

"KÜRTÜLÜĞÜNE VE TÜRKLÜĞÜNE BAKMAYACAĞIZ"

Kongremizi, Eş genel Başkanlarımız Sayın Demirtaş ve Yüksekdağ’ın önerisiyle bir barış ve özgürlük hamlesine dönüştüreceğiz. Eş başkan seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacağız. Fedakarlık ve kararlılığına bakarak, emek sahibi tüm bileşenlerimizin önerilerini gözeterek, birisi kadın iki yoldaşımıza bu onurlu sorumluluğu teslim edeceğiz. Geriye kalanlarımız bir eş başkan sorumluluğu ve gayretiyle demokrasi, barış ve özgürlük sürecine omuz verecektir. Olumlu yapıcı ve yol açıcı bütün öneriler ve değerlendirmeler başımız gözümüz üzeredir. Bu bize güç katacaktır ama kongreleri hiyerarşiden ibaret zanneden hiç kimsenin bu kongreyi zayıflatmasına ve itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz.

HDP karıştı! Hasip Kaplan: Sırrı gitsin film çeksin

''SAKIN BİR TÜRK GÖZ DİKMESİN''

Hasip Kaplan, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın mesajına sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

"ÇOK DAHA AĞIR KONUŞURUM"



Kaplan, daha sonra paylaştığı mesajlarda da kullandığı ifadeyi savundu ve şöyle devam etti:

"Kusura bakmayın barajı aşan Kürt halkının oyları üzerinde sörf yapacak hiçbir halkın zamanı yoktur, Başur ve Rojava söz konusu olacaksa, bu işi ruhundan anlatacak liderler zamanı..! Bana bakın her türlü ırkçılar, Kürt halkının yüzde on bir oyunu alan bir partide,Kürt halkının yüzde 12 iradesine saygınız yoksa, benimde binde bir iradenize saygım yok, terbiyenizi takının, yoksa çok daha ağır konuşurum"

HDP'DEN TEPKİ GELDİ: KINIYORUZ, AYIPLIYORUZ

Öte yandan, Kaplan'ın provokatif tweetlerine HDP'den de çok sert bir tepki geldi. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz."