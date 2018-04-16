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Şırnak'tan çok acı haber geldi! Şehitler var...

Şırnak'tan çok acı haber geldi! Şehitler var...

Şırnak'ın Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi... Son dakika haberine göre hain saldırıda 3 asker şehit olduğu, 1 asker yaralandı...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 09:49 - Güncelleme: 16-04-2018 09:55

ŞIRNAK'tan acı haberler geliyor... Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi... Son dakika haberine göre hain saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildiriliyor...

Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI... Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • isyanim var 16 Nisan 2018 10:32 ben anlamiyorum, hani oralara kale kol yapmistik, hani termal kameralarla ve ihalarla 24 saat izliyorduk. niye hala sehit veriyoruz? vallahi birileri bizi kandiriyor ama hele bakalim. Allah sehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabirlar ihsan eylesin. Allahim akpartili bakanlarin ve milletvekillerinin de cocuklarina sehitlik nasip eyle, sadece fakir fukaranin cocuklari sehit olmasin. onlarinda evlerine, yüreklerine evlat acisi düssün ki, garibanin feryadini, gözyasini anlasinlar. onlari bir eli yagda, bir eli balda yasatma yarabbim.

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