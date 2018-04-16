Şırnak'tan çok acı haber geldi! Şehitler var...

ŞIRNAK'tan acı haberler geliyor... Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Şırnak Bestler-Dereler Kuyutepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi... Son dakika haberine göre hain saldırıda 3 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildiriliyor...
Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesinde konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
OPERASYON BAŞLATILDI... Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Şehit olan askerler ve yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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