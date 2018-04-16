Şırnak'tan çok acı haber geldi! Şehitler var...

isyanim var 16 Nisan 2018 10:32 ben anlamiyorum, hani oralara kale kol yapmistik, hani termal kameralarla ve ihalarla 24 saat izliyorduk. niye hala sehit veriyoruz? vallahi birileri bizi kandiriyor ama hele bakalim. Allah sehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabirlar ihsan eylesin. Allahim akpartili bakanlarin ve milletvekillerinin de cocuklarina sehitlik nasip eyle, sadece fakir fukaranin cocuklari sehit olmasin. onlarinda evlerine, yüreklerine evlat acisi düssün ki, garibanin feryadini, gözyasini anlasinlar. onlari bir eli yagda, bir eli balda yasatma yarabbim.