Şırnak'taki askerlere anne yemeği! Askerlerden cevap...

KONYA Meram’da belediyenin öncülüğünde bir grup anne, elleriyle hazırladıkları yemekleri, börekleri, tatlıları yılın son gününde Şırnak’ta vatan nöbetindeki Mehmetçik’e gönderdi.
Yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi büyük emekle hazırlanan yemekler, helikopterle Şırnak’taki Jandarma Özel Harekat Taburu’na ulaştırıldı. Mehmetçik yılın son akşamında anne yemeklerini yemenin mutluluğunu yaşadı.
Anneler “Evlatlarımız afiyetle yesin. Anne yemeğini özlemişlerdir” dedi. Mehmetçik “Ellerinizden öperiz” diyerek hatıra fotoğrafı çektirip annelere gönderdi.
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