Şırnak'taki askerlere anne yemeği! Askerlerden cevap...

***** 02 Ocak 2018 10:30 ne güzel çok duygulandım keşke herkesim bu tür şeyler yapsak ne güzel olur kınalı kuzularımız askerlerimize anne yemeği yedirebilsek at etinden zehirleniyor vatan bekçileri allahtan revamıdır bu en iyi yemekleri önce onlar hak ediyor başka kimseler değil