Sınır karakoluna Suriye'den taciz ateşi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek, 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.
MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU
Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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