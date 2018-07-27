Şimdi ABD düşünsün: Rusya dünya devine S-400'ü teslim etti!

Rus basınına konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Rusya'nın mayıs ayında deniz yoluyla sevkiyata çıkardığı ilk S-400 bataryasının teslim alınmasına yönelik sözleşme geçen hafta imzalandı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından yük, Çin'in mülkiyetine geçmiş oldu" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Quoqiang da yaptığı basın toplantısında S-400 sevkiyatında nihai aşamaya geçildiği, her şeyin plan doğrultusunda gittiğini söylemişti.

ÇİN YAKINDA TEST EDECEK

Çin, Rusya'dan tedarik ettiği S-400 Triumf füze savunma sistemlerinin ilk kez test ateşlemesini Temmuz sonunda veya Ağustos başlarında gerçekleştirecek.

Çalışmalara ilişkin bilgiye Rus Haber ajansı TASS ulaştı. TASS’a konuşan bir kaynak, "Temmuz sonlarında-Ağustos başında Rusya'da eğitim gören Çin Halkın Kurtuluş Ordusu mensupları Çin’in atış sahasında simüle edilen balistik bir hedefe karşı ateşleme gerçekleştirecek" dedi.