Şimdi 4 Kadın Zamanı!

Hande Ataizi, Derya Tuna, Seda Akgül ve Eylül Öztürk'ün sunumuyla haftaiçi her gün canlı yayınlanacak programda; çarpıcı haber başlıkları, kamuoyu tartışmaları, hayatın içinden gerçek hikayeler ve olayların mağdurları yer alacak.

4 farklı kadın, olaylara, gündeme ve öne çıkan haberlere 4 farklı bakış açısıyla yeni pencereler açacak.

T Company yapımcılığını üstlendiği programda; Nabzın hiç düşmediği, sürprizlerin ve usta aşçının sunumuyla nefis yemek tariflerinin yer aldığı programda; ünlü konuklar ağırlanacak.

Canlı, heyecanlı ve yepyeni bir programa hazır mısınız

4 Kadın Zamanı 13 Ağustos 0930'da Kanal D'de Başlıyor!