  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

SGK, "Emekliye 3 maaş avans" haberlerini yalanladı

SGK, "Emekliye 3 maaş avans" haberlerini yalanladı

SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere verilen maaşının 3 katı avans uygulamasının mevcut emekliler için de geçerli olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 20:16 - Güncelleme: 27-07-2018 20:16

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik uygulanan maaşının 3 katı avans uygulamasının mevcut emekliler için de hayata geçirilmesinin gündemde olduğuna yönelik haberlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emekliye 3 maaş avans imkanı" şeklinde bir düzenlemenin gerçek olmadığı, söz konusu haberlerdeki bilgilerin ise kesinlikle doğru olmadığına dikkat çekildi.

EMEKLİLER ALDIĞI AVANSI 12, 24, 36 AYLIK TAKSİTLERLE GERİ ÖDEYECEKTİ

"Emekliye 3 maaş avans" başlıklı haberde emeklilerin nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebileceği bu paranın daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesileceği belirtiliyordu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN SGK, "Emekliye 3 maaş avans" haberlerini yalanladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cenk 27 Temmuz 2018 20:32 Bundan yaklaşık 2 yıl önce buna benzer asparagas "Emeklilere faizsiz kredi" haberi de verilmişti ! Emeklilker üzerinden iktidara yalakalıkvyapanları şiddetle kınıyorum!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro