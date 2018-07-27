Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik uygulanan maaşının 3 katı avans uygulamasının mevcut emekliler için de hayata geçirilmesinin gündemde olduğuna yönelik haberlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Emekliye 3 maaş avans imkanı" şeklinde bir düzenlemenin gerçek olmadığı, söz konusu haberlerdeki bilgilerin ise kesinlikle doğru olmadığına dikkat çekildi.

EMEKLİLER ALDIĞI AVANSI 12, 24, 36 AYLIK TAKSİTLERLE GERİ ÖDEYECEKTİ

"Emekliye 3 maaş avans" başlıklı haberde emeklilerin nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebileceği bu paranın daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesileceği belirtiliyordu.