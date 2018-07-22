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Sevgilisinin babasına dolapta saklanırken yakalandı! Önce dövdü sonra...

Sevgilisinin babasına dolapta saklanırken yakalandı! Önce dövdü sonra...

ANTALYA’da askerden izne gelen Osman A. (21), ziyaretine gittiği kız arkadaşı Gamze Y.’nin (18) evinde, elbise dolabına saklanırken, kızın babası tarafından yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 14:14 - Güncelleme: 22-07-2018 14:14

ANTALYA'daki ilginç olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2005 Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Askerden izne gelen Osman A., kız arkadaşı Gamze Y.’yi evinde ziyarete gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada Gamze Y.’nin odasında bir süre sohbet eden ikili, dairenin kapısının açılması üzerine paniğe kapıldı. Gamze Y.’nin anne ve babasının geldiğini fark eden Osman A., kız arkadaşının odasındaki elbise dolabına saklandı.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA POLİSE TESLİM ETTİ... Bir süre sonra Gamze Y.’yi kahvaltıya çağıran Faruk Y., kızının tedirgin davranışlarından şüphelendi. Kızının odasında arama yapan baba, elbise dolabını açtığında Osman A. ile karşılaştı. Çıkan arbedede Faruk Y., Osman A.’yı tartaklayıp polisi aradı.

BABASI GELİP ELİNDEN ALDI... Yüzünden ve elinden yaralanan Osman Y. de babasını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Osman A.’nın babası kavgayı ayırdı. İhbar üzerine eve gelen polis, aile büyüklerini sakinleştirip kavgaya karışanların ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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