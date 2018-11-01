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Sevgilisini binbaşı yapan Genelkurmay Başkanı'na soruşturma!

Sevgilisini binbaşı yapan Genelkurmay Başkanı'na soruşturma!

Danimarka Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Hans-Christian Mathiesen hakkında yakınlarına ayrıcalık tanıması (nepotizm) suçu kapsamında adli soruşturma başlatılacağını duyurdu. Bakanlık, Mathiesen’in sevgilisini binbaşı yaptığını doğruladı.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 23:16 - Güncelleme: 01-11-2018 00:24

Danimarka Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hans-Christian Mathiesen’e yetkisini yakınlarına ayrıcalık tanımak (Nepotizm) için kullandığı gerekçesi ile adli soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Denetleme Birimi akraba veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık iddiaları üzerine 19 Ekim'de Genelkurmay Başkanı hakkında araştırma başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda Genelkurmay Başkanı hakkında adli soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

SEVGİLİSİNİ BİNBAŞI YAPTI

Denetleme biriminin yaptığı araştırmalar sonucunda Genelkurmay Başkanı Mathiesen’in sevgilisine binbaşı rütbesi verebilmek için ‘uluslararası misyonlarda görev yapmış olma zorunluluğunu’ kaldırttığını tespit etti. Araştırmada Genelkurmay Başkanı’nın ayrıca sevgilisi için askeriyede bir ofis açtığı ve bu ofiste de onu yetkilendirildiği sonucuna ulaştı.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen yaptığı açıklamada konuyu yakından takip ettiğini belirtirken, soruşturmanın sonucunda kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı. Frederiksen Genelkurmay Başkanı'nın istifa edip etmeyeceği sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Mathiesen’in geçici süre ile zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.

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