  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Serviste karı-koca taciz ettiler: Servis amca pantolonunu çıkarıyor

Serviste karı-koca taciz ettiler: Servis amca pantolonunu çıkarıyor

Küçükçekmece’de servis şoförlüğü yapan E.A.(44) ve servisin hostesi olan eşi N.A. (39) iddiaya göre kreşe giden 4 yaşındaki Ö.D.B.’ye cinsel saldırıda bulundu. Çocuk İzleme Merkezi’nde ifade veren Ö.D.B., “Servis amcadan korkuyorum, servis abla göbüşüme dokunuyor. Servis amca kendi kıyafetlerini çıkarıyor, bunu arabanın içinde yapıyor” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-02-2018 14:08 - Güncelleme: 10-02-2018 14:08

Küçükçekmece’de servis şoförlüğü yapan E.A.(44) ve servisin hostesi olan eşi N.A. (39) iddiaya göre kreşe giden 4 yaşındaki Ö.D.B.’ye cinsel saldırıda bulundu.

Vahim olay küçük kızın annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuk İzleme Merkezi’nde ifade veren Ö.D.B., “Servis amcadan korkuyorum, servis abla göbüşüme dokunuyor. Servis amca kendi kıyafetlerini çıkarıyor, bunu arabanın içinde yapıyor” diyerek şüpheli E.A.’nın özel bölgelerine dokunduğunu anlattı.

Karı koca hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada ailenin gizlilik kararı alınması yönündeki talepleri de reddedildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ö.D.B., suçtan zarar gören anne Ö.B., müşteki baba R.B. sanık karı koca N.A. ve E.A. katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Baba R.B. “Benim kızım yalan söylemez, bugüne kadar hiç yalan söylediğini görmedim. Ayrıca sanıkların ileri sürdüğü kızımın erkek çocuklarıyla ilgili kocamdır vs gibi sözleriyle ilgili hiçbir şey duymadım. Sadece mahkemenizdeki dava soruşturması başladığında sanıklardan duydum. Uzlaşma talebim yoktur şikayetçiyim” dedi.

''MART AYINDA ŞOFÖR KIZIMI YALNIZ GETİRDİ''
Anne Ö.B. ise kızını hep okul dönüşü kendisinin karşıladığını söyleyerek, “Olay günü kızımı karşıladığımda durumu bana değişik geldi. Kızımın kendi kendine mırıldandığını fark ettim ‘Ben yokken korktun mu?’ diye sorduğumda bana asansörde, ‘Servis abla yokken servis amcadan korkuyorum’ dedi. Eve girdikten sonra da 15-20 dakika konuştuk. Telefonla ses kaydı aldım. Bu konuşmaların içinde kızım ‘Korktum çünkü yalnızdım, korktum çünkü servis abla yoktu’ şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Sorduğumda ‘Hep yapıyor’ şeklinde cevap veriyordu. Bizim evimiz normalde servis dağıtımında son güzergah değil. Mart ayında bazı günler kızımı hostes olmadan ve diğer öğrenciler olmadan sadece sanık E.A. bir kez getirmişti. Ondan sonra çocuktaki psikolojik durum değişti. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

''ERKEK ÇOCUKLARINA ‘KOCAM’ DEDİĞİNİ SÖYLEDİM''
Şüpheli servis hostesi N.A. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Mağdure erkek çocuklarla ilgili ‘sen benim kocamsın’ vs sözlerini duydum. Okul aile birliği başkanı R.A.’ya 2017 yılı Şubat ayında durumu ilettim. Rahatsız olduğumu bildirdim belki ondan dolayı husumet beslenmiş olabilir” dedi. Sanık E.A ise suçlamaları kabul etmediğini karşı tarafla da olay öncesinde bir husumetleri olmadığını söyledi. 

MAHKEMEDE ANLATMADI
Sanıklar dışarı çıkarılarak uzman eşliğinde mahkemede ifadesine başvurulan Ö.D.B. Çocuk İzlem Merkezi’ndeki ifadelerinin tersini söyledi. Servis şoförü E.A.’nın sadece kolunu okşadığını söyledi özel bölgelerine dokunup dokunmadığı yönündeki sorulara olumsuz yanıt verdi. Baba R.B. ise kızına psikolojik destek aldırdığını ve bu nedenle yaşananları unutmuş olabileceğini söyledi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Serviste karı-koca taciz ettiler: Servis amca pantolonunu çıkarıyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat