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Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

KAĞITHANE’de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen araç içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 23:14 - Güncelleme: 26-04-2018 00:14

İSTANBUL Kağıthane'de servis minibüsü yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kazanın minibüs şoförünün önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği belirtilirken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası iki bina arasına düşen minibüs içinde sıkışan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Sürücü, vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bir kolunun alçıda olduğu iddia edilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

"FELAKETTEN DÖNDÜK"

Servis minibüs şoförünün yardımına ilk koşanlardan Güven Ayyıldız, mahalleli olarak büyük bir kaza atlattıklarını belirterek "Bir felaketten döndük diyebiliriz. Aldığımız bilgiye göre, üst tarafta markete, ’karşıya nasıl giderim’ diye sormuş. Arkadaşlar oradan tarif etmiş. Önüne bir motor çıkmış, motora vurmamak için direksiyonu kırmış. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bariyerlere vurarak meskenlerin olduğu araya, araçların park edildiği alana uçuyor. Allahtan can kaybı yok. Allah'tan orada çocuk yok. Mahalleli koşturarak yardımcı oldu. Cam, çerçeveyi kırarak yaralıyı araçtan çıkarttık" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 00:26 türk ehliyeti AB de gecersiz sebebi trafik kurallarini bilmedikleri icin cünkü düm düz gidiyorlar sollahma nerde yapilir nerde kac hiz var bilmiyorlar kara düzen biliyorlar

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