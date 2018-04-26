Servis minibüsü 20 metreden uçtu

İSTANBUL Kağıthane'de servis minibüsü yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. Kazanın minibüs şoförünün önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği belirtilirken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonrası iki bina arasına düşen minibüs içinde sıkışan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Sürücü, vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bir kolunun alçıda olduğu iddia edilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

"FELAKETTEN DÖNDÜK"

Servis minibüs şoförünün yardımına ilk koşanlardan Güven Ayyıldız, mahalleli olarak büyük bir kaza atlattıklarını belirterek "Bir felaketten döndük diyebiliriz. Aldığımız bilgiye göre, üst tarafta markete, ’karşıya nasıl giderim’ diye sormuş. Arkadaşlar oradan tarif etmiş. Önüne bir motor çıkmış, motora vurmamak için direksiyonu kırmış. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bariyerlere vurarak meskenlerin olduğu araya, araçların park edildiği alana uçuyor. Allahtan can kaybı yok. Allah'tan orada çocuk yok. Mahalleli koşturarak yardımcı oldu. Cam, çerçeveyi kırarak yaralıyı araçtan çıkarttık" dedi.