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Servis aracında sürücüye yumruklu saldırı kamerada

İSTANBUL Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye midibüs sürücüsü durmadı. Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı. Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Güncel 22 Ekim 2018 13:13
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 13:21 O yastaki adama el kalkar mi be?Birde kavgalarda kadinlar erkeklerden daha yurekli hic degilse araya giriyorlar,erkekler basimiza birsey gelir diye kesinle ayirmiyor bile yazik.

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