Seri katilden garip hareketler; Yere kapandı, bağırdı, ağladı

KAYSERİ'de 6 kişiyi öldürüp, 16 yıl 2 gün cezaevinde kalan ve tahliyesinin ardından özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ı (47) beğendiği tabancası için pompalı tüfekle vurarak öldüren Hamdi Kayapınar’ın bugün ilk duruşması vardı.

Kayapınar bugün sıkı güvenlik önlemleri altında getirildiği Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

ACILI EŞTEN 'YÜREKSİZ, VİCDANSIZ'

Duruşmada, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar ile öldürdüğü özel güvenlik görevlisi Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz ve avukatı hazır bulundu. Hamdi Kayapınar mahkeme salonuna geldiğinde, Sami Yılmaz'ın eşi Yıldız Yılmaz, "Yüreksiz gelmiş, katil, çocuklarımı babasız bıraktı. Vicdansız" diye bağırdı.

SESSİZ KALDI, ELİ TİTREDİ

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Kayapınar, beraatini istedi. Mahkeme başkanının olayı anlatmasını istediği Hamdi Kayapınar, uzun süre sessiz kaldı, ardından kafasını öne eğip, sağa sola sallamaya başladı. Sanığın sağ elinin titrediği, sol elini ise ağzına götürüp tuttuğu görüldü.

KONUŞURKEN YERE KAPANDI

Mahkeme başkanının evinde silah bulunduğunu sorması üzerine Kayapınar, "Ben öldürmedim. Bana, öldürdü, dediler. Bilmiyorum. Benim evimden nasıl çıktı, anlamadım. Bisikletim de yok" dedi. Sanık, konuşurken yere kapandı ve "Üzerime gelmeyin, vurmayın" diye bağırıp, ağladı. Davacı Yıldız Yılmaz ise “Şikayetçiyim. Eşimi tabancası için öldürdüğünü söylemiş. Bir tabanca için değer miydi? Ben en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

VURMAYIN DİYE BAĞIRDI

Mahkeme salonunda izletilen güvenlik kamerası görüntülerini de izlemek istemeyen Hamdi Kayapınar, başını yerden kaldırmadı. Jandarmaların başını yerden kaldırması için yüzüne dokunduğu sanık, "Vurmayın" diyerek yeniden yere kapandı ve tekrar ağlamaya başladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hamdi Kayapınar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilip, rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Şubat'a erteledi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında, henüz 14 yaşındayken kendisinden 1 yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü, 4 yıl cezaevinde kaldı. Kayapınar, 1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin'i öldürdü, polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar'ı yaraladı. Tutuklanıp yargılanan Kayapınar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kayapınar, 'Denetimli Serbestlik Yasası' kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, Şubat 2017'de tahliye edildi