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Sergey Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Sergey Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin operasyonunu değerlendirdi. Lavrov, ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının Türkiye'yi çıldırttığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 21:27 - Güncelleme: 21-01-2018 23:07

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.

Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov açıklamasında şunları söyledi:

“Birçok siyaset bilimci Rusya’nın neden endişelendiği sorup duruyor. ‘Ne kadar kötü, o kadar daha iyi değil mi?’ diyor. Böylece ABD kimseyle anlaşamadığını, dünyada yıkıcı etkisi olduğunu kanıtlamış oluyor. Buna İran ve Suriye örnek. Gel gelelim sonunda Türkiye’yi de davranışlarıyla çıldırttılar.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2018 00:54 Takke düştü kel göründü derler bizde yıllarca komunizm sosyalizm diye cırtlayan pkk sonunda kimin elinden ekmek yediğini açık açık belli etti sonuç olarak ne kürtlere ne araplara ne suriyeye ne rusyaya nede iran a yaklaşabildi hatta küba bile gerilla ve askeri savaşta türkiyeye destek mesajı veriyor ama bizim solcu geçinenler hala bunların peşinde bırakın en ufak bir şeyde hiçbiri rusyaya gitmez hepsi ya almanya yada fransada

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