Sergey Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.
Lavrov, Kommersant gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Afrin Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov açıklamasında şunları söyledi:
“Birçok siyaset bilimci Rusya’nın neden endişelendiği sorup duruyor. ‘Ne kadar kötü, o kadar daha iyi değil mi?’ diyor. Böylece ABD kimseyle anlaşamadığını, dünyada yıkıcı etkisi olduğunu kanıtlamış oluyor. Buna İran ve Suriye örnek. Gel gelelim sonunda Türkiye’yi de davranışlarıyla çıldırttılar.”
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