Sergey Lavrov'dan Türkiye açıklaması

Misafir 22 Ocak 2018 00:54 Takke düştü kel göründü derler bizde yıllarca komunizm sosyalizm diye cırtlayan pkk sonunda kimin elinden ekmek yediğini açık açık belli etti sonuç olarak ne kürtlere ne araplara ne suriyeye ne rusyaya nede iran a yaklaşabildi hatta küba bile gerilla ve askeri savaşta türkiyeye destek mesajı veriyor ama bizim solcu geçinenler hala bunların peşinde bırakın en ufak bir şeyde hiçbiri rusyaya gitmez hepsi ya almanya yada fransada