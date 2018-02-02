Seren Serengil cezaevine böyle gitti!

Şarkıcı Gülben Ergen'in özel hayatıyla ilgili aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen bu kurala uymayan Seren Serengil, 3 gün zorlama hapis cezası almıştı.

Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Serengil'in teslim olmak için adliyeye geldi. Seren Serengil, işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne teslim oldu. Cezaevine konulan Serengil pazartesi günü cezaevinden çıkacak.

YAŞAR İPEK YALNIZ BIRAKMADI

Seren Serengil'in adının aşk dedikodularına karıştığı şarkıcı Yaşar İpek'in de adliyeye gelmesi dikkat çekti. Bu zor günlerinde Serengil'i yalnız bırakmayan İpek, objektiflere böyle yansıdı.

AVUKATI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Seren Serengil'in avukatı Ayşegül Mermer, ''Kendisine hukuki aşamalarını anlatmama rağmen, başka avukatları devreye sokup bir an önce cezaevine girme yolunu denedi. Mesleki itibarımı zedeledi.'' diyerek istifa etmişti.

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NELER YAŞANMIŞTI ?

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.

Seren Serengil, Bakırköy Kadın Kapalı İnfaz Kurumu kapısından cezaevine doğru arabayla içeri girdi.

YASAĞI DELDİ HAPİS YATACAK

Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

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