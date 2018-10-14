Şenol İpek nişanlısı kim ilk eşi ve Şenol İpek evlilikleri

Şenol İpek evlilikleri, kaç kere evlendi ve eski eşi kim soruları yeni sevgilisiyle nişan yüzüklerinin takmasının ardından akıllara geldi. Eski manken Şenol İpek 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliğini sadece 1 yıl evli kaldığı Yüksel Ak ile yaptı. 2. evliliğini ise geçtiğimiz mayıs ayında boşandığı Bircan Bali ile yaptı. Şimdi ise Nur Şipka ile 3. kez evlilik yolunda ilerliyor.

Yaz tatilinde sevgilisi Nur Şipka ile aşka gelen Şenol İpek, Çeşme'de denizde bu görüntüleri vermiş bu pozlar günlerce konuşulmuştu.

VE NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKILDI: Mayıs ayında Bircan Bali ile yolları ayıran Şenol İpek, çok kısa süre sonra yeni aşkı Nur Şipka ile boy göstermeye başlamıştı.

Çiften ise yeni haber geldi. Şenol İpek-Nur Şipka nişan yüzüklerini taktı evlilik ise çok yakında.

Çiftin nişan törenine yakın dostları ve aileleri katıldı.

ŞENOL İPEK KİMDİR: Eski manken ve model Şenol İpek, 1975 yılında doğdu. Aslen İzmirli olan Şenol İpek, kariyerine modellikle başlasa da oyunculukta ilerleme gösterdi. Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım attı.

Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi, Albatrosun Yolculuğu, Hanımeli Sokağı bilinen projelerinden bazılarıdır.

2003 senesinde 1 yıl evli kaldığı manken Yüksel AK’tan boşanan Şenol İpek, 2013 yılı Temmuz ayında Bircan Bali ile nikah masasına oturdu evlilikleri 5 yıl sonra ayrılıkla sonlandı.