Şenol İpek kimdir kaç yaşında yeni karısı bakın kim olacak?

Şenol İpek kimdir, kaç yaşında soruları magazin basınında şu sıralar gündemde. Yaklaşık 4 aydır dolu dizgin bir aşk yaşadığı sevgilisi Nur Şipka ile ile nişanlanan Şenol İpek mutlu haberi verdi, evlilik çok yakında. 2018 yılının mayıs ayında Bircan Bila ile olan evliliğini anlaşarak bitiren Şenol İpek, ayrılıktan çok kısa süre sonra Nur Şipka ile aşk yaşamaya başlamış ve akıllara evliliği aldatma mı bitirdi soruları gelmişti. Peki Şenol İpek'in yeni karısı olacak olan Nur Şipka kimdir, kaç yaşındadır ve ne iş yapar?

Yaz tatilinde sevgilisi Nur Şipka ile aşka gelen Şenol İpek, Çeşme'de denizde bu görüntüleri vermiş bu pozlar günlerce konuşulmuştu.

VE NİŞAN YÜZÜKLERİ TAKILDI: Mayıs ayında Bircan Bali ile yolları ayıran Şenol İpek, çok kısa süre sonra yeni aşkı Nur Şipka ile boy göstermeye başlamıştı.

Çiften ise yeni haber geldi. Şenol İpek-Nur Şipka nişan yüzüklerini taktı evlilik ise çok yakında.

Çiftin nişan törenine yakın dostları ve aileleri katıldı.

ŞENOL İPEK KİMDİR: Eski manken ve model Şenol İpek, 1975 yılında doğdu. Aslen İzmirli olan Şenol İpek, kariyerine modellikle başlasa da oyunculukta ilerleme gösterdi. Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım attı.

Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi, Albatrosun Yolculuğu, Hanımeli Sokağı bilinen projelerinden bazılarıdır. 2003 senesinde 1 yıl evli kaldığı manken Yüksel AK’tan boşanan Şenol İpek, 2013 yılı Temmuz ayında Bircan Bali ile nikah masasına oturdu evlilikleri 5 yıl sonra ayrılıkla sonlandı.