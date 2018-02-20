Semra Kuytul çocukları ile eşi Alparslan Kuytul'a gitti

Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 12 gündür hapis yatan Alparslan Kuytul'u eşi ve çocukları ziyaret etti. Karısı Semra Kuytul ilk kez bugün görüşe çocuklarını götürdüğünü belirterek, neler olduğunu twitter hesabından yazdı. İşte Semra Kuytul'un yazdıkları;



-Alparslan Kuytul Hocaefendi ile biraz önce görüştük çok şükür. Bu defa çocuklarla geldim... Hocamızdan haber bekleyenlere; sağlığı morali her zamanki gibi iyi çok şükür çocukları gördüğü için sevindi. Çocuklar duygulandı ama onlar da böyle böyle büyüyorlar. Benim de çocuklarımın da başı dik! Hocaefendi onuruyla hakkı anlattı. Bu yolda başımıza gelen bizim için ŞEREFTİR

KIZIM EVDE SÜREKLİ SORUYOR : Rabia'ya durumu izah etmekte zorlanıyorum evde de sürekli soruyor. Babam neden gelmiyor diye. Kendimize bile izah edemediğimiz bu haksızlığı çocuklara açıklamak tabiki zor ama her zaman dediğimi diyorum SAĞLIK OLSUN! Bu günler geçecek.Bu hatadan en kısa zamanda dönülecek inşaAllah

-Belki içeride yakını olup da bize haksızlık yapıldı diyen bir çok kişi var. Hocaefendi normal bir hayat yaşayan biri olsaydı bende acımı kendi halimde yaşardım. Ama o,bu toplumda hakkı haykıran, tüm mazlumlara umut olan bir ses oldu. Bizde şimdi bu sesin kısılmasına ses veriyoruz.

Semra Kuytul çocukları ile cezaevinden çıkışta çekilen bu görüntülerini twitter hesabından paylaştı. Alparslan Kuytul'un kızları ve oğlu ilk kez medyaya yansıdı.