Selülit nedir nasıl tedavi edilir?

Selülit oluşumunun özellikle kadınlarda görülmesinin nedeninin yüksek östrojen miktarı olduğu kanıtlanmıştır. Karın, bacak, kalça, göğüs bölgelerinde selülitten muzdarip olan birçok kadın, estetik olarak daha hoş bir görüntüye sahip olmak adına çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyor. Selülit ve sarkmalar nasıl tedavi edilir? Medikal Estetik Hekimi Hüseyin Tırman cevapla.tv'ye anlattı.

Bacaklardaki kasların gevşemesi ve sarkması görüntü bozukluğuna yada fonksiyon bozukluğuna sebep olmaktadır. Görüntüyü düzelmek için bu bölgeye yapılan elektroterapilerle kas güçleri yerine getirilebilir. Özellikle selülit görüntüsü bayanları çok rahatsız etmektedir. Radyofrekans uygulaması ve vakumlu masaj uygulamaları bu bölgede etkili olmaktadır.

Kaynak: cevapla.tv