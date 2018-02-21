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Şehit sorgulama MSB ekranı giriş şehit tespit listesi

Şehit sorgulama MSB ekranı giriş şehit tespit listesi

Şehit sorgulama sayfası MSB tekrar erişime açıldı, ailemde şehit var mı, nasıl şehit sorgulaması yaparım sorusunu soran binlerce vatandaş Milli Savunma Bakanlığı şehit tespit listesi MSB sayfasına giriş yaptı. Peki şehit sorgulaması nasıl yapılır, neler gerekli, e -devlet şifresi ile mi sorgu yapılıyor?

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 15:30 - Güncelleme: 21-02-2018 15:30

MSB'nin "Şehit Listesi Sorgulama" binlerce kişinin ilgi odağı olmuş yoğunluktan dolayı sistem askıya alınmıştı. MSB, Şehit Tespit Listesi'ni bugün tekrardan kullanıma açtı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?: MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

MSB ŞEHİT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Şehit sorgulama sayfasında 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı,
1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

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