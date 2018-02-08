Şehit annesi oğlunun naaşını getiren askerin elini öptü

TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bilal Akpınar'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Buradan Karabük Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine getirilen şehit Astsubay Akpınar’ı burada Karabük Valisi Kemal Çeber, yakınları ve onlarca vatandaş tarafından karşılandı. Araçtan inen anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur taziye çadırına geçti. Bayan askerin yakasına oğlunun resmi takılan anne Ülker bol bol oğlunun resmin öperek ‘vatanım sağ olsun’ diyerek bayan askere sarıldı. Bu sırada şehit askerin 3 aylık eşi Hafize Nur ise biran olsun eşinin resmini elinden bırakmadı.Afrin’de oğlunun silah arkadaşı olan Uzman Çavuş Ünal Daşdan’a sarılan acılı anne Ülker Akpınar, “ Sen mi getirdin Ömer’i mi? Allah sana ömür versin. Annene babana bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?” diyerek askerin ellerini öptü.

Anne Ülker, baba İsmail ve kız kardeşi Beyza Pınar ile şehidin 3 aylık eşi ile yakınları cenaze aracına binerek Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada rahatsız olan şehit askerin anneannesi de sedye ile evden indirilerek cenaze aracına getirilerek torununun tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından 26 yaşındaki şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için dua edilip helallik alındı. Şehidin naaşı daha sonra Karabük Valiliğine getirildi. Akpınar’ın ikindi namazına müteakip kent meydanın da kılınacak cenaze namazının ardından naaşı Safranbolu’da toprağa verilecek.