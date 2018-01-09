Seda Sayan Seren Serengil'i topa tuttu: Ben Allah mıyım?

SHOW TV'nin yeni programı Seda Sayan'la dün başladı. İlk programa Gülben Ergen katıldı. Ünlü şarkıcının açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski eşi Erhan Çelik ile davalık olan şarkıcı Gülben Ergen, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. 

Ergen, "Susmak da bir cevaptı aslında. Susarak konuştum. Yangının orta yerinde sadece sana bağlandım. Bir haykırmaydı. Bir ringde dokuz kişiyle savaşamazsın. O kadar çok yerden saldırı geliyordu ki... Ben sessiz kaldım, şarkımla çıktım. Her yerden saldırdılar. Hep sabır çok sabır... Ben dostumun programına geliyorum. Sadece benim sınavım değildi... Gücü başkasının sırtına dayanarak alırsan, düşersin... Hangisinin neyine cevap vereceksin... Sacit Aslan diye birden bire dost çıktı karşıma bambaşka yorumlarla... Benim ölümümü seyrettiler..." dedi.

Seren Serengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i kayırdığını iddia etti. Serengil, "Ben Seda ablaya kırıldım." dedi.

Seda Sayan ise Serengil'in bu sözlerine yanıt verdi:

Seren'in beni takipten çıkardığının farkında değildim, takipçilerim yazdı. Mesaj attım Seren'e... Beni takipten çıkarmışın dedim, cevap vermedi. Samimiyetten söz eden insan gelir der ki ben senin Gülben' e olan sevgini hazmedemedim. Serencim ben yıllardır bu işi yapıyorum. Senin de "ablacım bana bunu sorma" dediğin zamanlar olmuştur. Ben yargı mıyım, ben Allah mıyım, tövbe haşa ben kimim... Ben burada program yapıyorum. Ben size böyle bir şey yapamam. Kız her şeyi anlattı. Niye etini koparmak istiyorsunuz? "Bana bazı şeyleri sorma" dedin, tamam ablacım dedim. Neden konu Gülben olunca böyle yapıyorsunuz? Yapmayın. Konu Gülben değil. Konu hepimiziz. İster sev, ister sevme... İster takip ett iseter takip etme... Ben senin büyüğün ve ablan olarak ben seni takipten çıkarmadım. Biz birbirimize cezayı kesmemeliyiz. Yeter yapmayın.

  • Medya 09 Ocak 2018 16:21
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