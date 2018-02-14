Seda Akgül lafı soktu! İzzet Yıldızhan'ın 10. çocuk ifşası

Üç farklı kadından 9 çocuğu olan türkücü İzzet Yıldızhan, dün Seda Sayan'ın programına katılmış ve Seda Akgül'ün 10. çocuğu benden yapsın sözlerine esprili bir dille yanıt vermişti. Yıldızhan,"Benim artık halim yok, tükendim. Sondu bitti" demişti.

Ünlü türkücünün bu yanıtı Seda Akgül ve Hakan Ural'ın birlikte sunduğu 'Gel Konuşalım' adlı programda da gündeme geldi. Seda Akgül, İzzet Yıldızhan'ın bu sözleri karşısında yine espirili bir dile "Herkesin emekliliği bana denk geliyor napayım yani" diye konuştu. Seda Akgül ardından İzzet Yıldızhan'ın 3 eşliliğine gönderme yaptı ve "Ben çok eşliliğe karışıyım dedim, başka bir şeye karşıyım demedim" dedi. İşte Seda Akgül'ün yanıtı;

İZZET YILDIZHAN'IN SÖZLERİ : İzzet Yıldızhan dün Seda Sayan'ın programında Seda Akgül'ün 10. çocuk isteği için 'O benim kalbimi kırmış istemiyorum onu' demişti. Bunun üzerine Seda Sayan 'Kız seda adamın kalbini kırmışsın önce gönlünü kazan' dedi. İzzet Yıldızhan da şaka ile karışık olarak 'Evet sonra konuşuruz. Pazarlık yaparız' diyerek müstehcen bir şekilde güldü.

HER EŞİN EVİNDE BİR ODASI VAR

İzzet Yıldızhan canlı yayında 3 ayrı eşi ile olan ilişkisine de açıklık getirdi. Son çocuğunun annesi ile birlikte yaşadığını söyleyen İzzet Yıldızhan, diğer eşlerinin evlerinde de bir odası olduğunu söyledi. 3 kadın 9 çocuk kelimesine itiraz eden İzzet Yıldızhan 'Hayatımda bir kadın var. 9. çocuğunu da ondan yaptım' dedi. Hayatındaki 3 kadının aynı evde yaşamadığını söyleyen İzzet Yıldızhan 'Çocuklarımın annelerine inanılmaz saygılıyım. Ben hepsiyle görüşüyorum. Çocuklarım için her zaman onlarla birlikteyim' dedi. İzzet Yıldızhan 3 kadın ile aynı anda ilişkisi olmadığını söylese de 3 çocuğunun aynı yaşta olması bu söylemini yalanlıyor.



Çocuklarının odalarını ilk kez kameralara açan İzzet Yıldızhan her çocuğuna özel bir ortam yaratmış. 4 katlı malikanesinde yaşayan İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde 9. çocuğunun dünyaya geldiği müjdesini vermişti.

EVLENMEK İSTERLERSE NE OLUR

İzzet Yıldızhan'a çocuk yaptığı kadınların başka biriyle evlenmek istemeleri durumunda ne olacağı da soruldu. Yıldızhan bu soruya da kaçamak yanıt verdi ve "Ben değil ama çocuklarım karışır izin vermezler' dedi. Yıldızhan özellikle kızlarının annelerini başkaları ile paylaşmayacağını söyledi.

İzzet Yıldızhan'ın eşi kimdir 9 çocukları oldu kaç karısı var?