Seçimler sonuçlandı! İşte yeni Meclis başkanı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 28. Başkanını seçti. Meclis genel kurulundaki seçimlerde 5 isim başkanlık için yarıştı. İlk iki turda hiçbir aday seçilmek için gereken 400 oya ulaşamazken, seçim 3'üncü tura kaldı. 3'üncü turda 335 oy alan Binali Yıldırım salt çoğunluğu sağlayarak TBMM'nin 28. Başkanı oldu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olmayı başardı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık seçimi için üç tur oylama yapıldı. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

KİM KAÇ OY ALDI?

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Teşekkür konuşmasında Yıldırım, yeni sisteme göre yasama faaliyetlerinin önemli olacağını belirterek, "Yeni dönem Meclisi yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkanına sahip olmuştur" dedi. Yeni sistemde yürütmenin TBMM'ye tasarı gönderme yetkisi bulunmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirecektir" diye konuştu.

''OY VEREN VERMEYEN...''

''Meclis araştırması, soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi, anayasamız ve içtüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine, AK Parti ve MHP grubuna teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim. Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

İLK İKİ TURDAKİ OY DAĞILIMI NASIL OLDU?

BİRİNCİ TUR SONUCU

Binali Yıldırım 331 oy

Erdoğan Toprak 134 oy

Meral Danış Beştaş:65



Hayrettin Nuhoğlu: 43



Cihangir İslam: 3

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

İKİNCİ TUR SONUCU

Binali Yıldırım 336 oy

Erdoğan Toprak 131 oy

Meral Danış Beştaş 65 oy



Hayrettin Nuhoğlu 42 oy



Cihangir İslam 4 oy



İkinci turda 6 oy da geçersiz sayıldı

Meclis Başkanı seçimi için kaç oy gerekiyordu: TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilebilmek içi üye tamsayısının üçte ikisi kadar yani 400 oy almak gerekiyordu. İki turda bu oy alınamadığı taktirde üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu kadar yani 301 oy yeterli olacaktı. Nitekim 3'üncü turda salt çoğunluğu elde eden Binali Yıldırım TBMM'nin 28. Başkanı oldu.