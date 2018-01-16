Şaşırtan gelişme: Suudi Arabistan'dan İsrail'e sert tepki!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad açıklama yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'da binden fazla yeni konut inşa etme kararının Bakanlar Kurulu tarafından kınandığını belirten Avad, söz konusu kararı uluslararası toplumun iradesine 'açıkça meydan okumak' olarak nitelendirdi. Avad ayrıca, Filistin halkının haklarına karşı açık bir müdahale olan bu kararın, işgal güçlerinin bağımsız Filistin devletinin kurulmaması için attığı adımların bir parçası olduğunu ifade etti.

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İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudiyerleşim birimlerine binden fazla ek konut inşa etme kararını onayladığı bildirilmişti.

YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİ

Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri 'yasa dışı' kabul ediliyor.