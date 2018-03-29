Şarkıcı Resul Dindar’ın zor anları: Annesine böyle veda etti!

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde eşi Osman Dindar ile geçirdiği trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Meliha Dindar’ın cenazesi Artvin’in Hopa ilçesine getirildi.

Hopa Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında Meliha Dindar ile birlikte kaza geçiren eşi Osman Dindar kolu alçıda katılırken, oğulları ünlü sanatçı Resul Dindar'ın yanı sıra kardeşleri Burak, Öner ve Barış Dindar da hazır bulundu.

Cenaze törenine Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek’in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı ile çok sayıda seveni de katıldı.

Meliha Dindar’ın cenazesi cenaze namazının ardından omuzlarda yaklaşık 1 kilometre taşınarak Cumhuriyet Mahallesindeki evinin önünde hazırlanan mezara defnedildi. Sanatçı Resul Dindar cenazenin camiden ayrılışı sırasında yakınları ve vatandaşlarla, bir süre annesinin tabutunu taşıdı.