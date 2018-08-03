Sapık tarikat şeyhi için bir mürid daha 'taciz' davası açtı

KONYA'da, 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan tarikat şeyhi Süleyman Işık ( 65), hakkında bir müridi polise başvurup şikayette bulundu. İsmi açıklanmayan 20 yaşlarındaki genç, S.I.’nın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

5 ERKEK MÜRİDİNE TECAVÜZ ETTİ... ​​Başbakanlık İletişim Merkezi'ne 2018 yılı başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' olarak tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman Işık, 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

'DİNİ MERTEBENİZİ ARTIRACAĞIM'... Müritlerini 'dini mertebenizi artıracağım' diye kandırıp cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Süleyman Işık'ın, 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle bu cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi. Süleyman Işık, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi görülen davada suçlamaları kabul etmedi.

BENİ SÜREKLİ DUDAKLARIMDAN ÖPÜYORDU... Tutuklu yargılanan Süleyman Işık hakkında 'cinsel istismar' haberlerinin basında yer alması üzerine 20 yaşlarında bir erkek müridinin de polise başvurup, Süleyman Işık'ın kendisini sürekli dudaklarından öperek tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunduğu belirtildi.