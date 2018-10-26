  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sapık piyanistten pişkin savunma!

Sapık piyanistten pişkin savunma!

14 yaşındaki lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan 38 yaşındaki piyanist R.Ç savunmasında ‘pes’ dedirtti. Cezaevine gönderilen R.Ç “14 yaşında olduğunu bilmiyordum” dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 16:34 - Güncelleme: 26-10-2018 16:34

MUĞLA’da lise öğrencisi A.N., iddiaya göre, bir süre önce piyanistlik yapan evli ve 2 çocuk babası R.Ç. ile tanıştı. Öğle aralarında ve okul çıkışında R.Ç.'nin otomobiliyle gelip A.N.'yi alması, okul arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşlarının bu durumu sorması üzerine, iddiaya göre A.N. arkadaşlarına, gönül ilişkisi yaşadığını anlattı. Arkadaşları, okulun rehber öğretmenine durumu bildirdi. Rehber öğretmen kendisi de bu duruma şahit olunca, polise şikayette bulundu.

POLİS TAKİBE ALDI SUÇÜSTÜ YAKALANDI..
Polis 24 Ekim'de, R.Ç. ve A.N.'yi okul çıkışında takibe aldı. R.Ç.'nin ormanlık alana götürdüğü A.N.'ye cinsel tacize başlaması üzerine polis harekete geçti. Suçüstü yakalanan R.Ç., gözaltına alındı. A.N. ise polis ve savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edildi. Kız çocuğuna istismarda bulunan piyanist R.Ç., polisteki işlemlerinin ardından dün adliyede sevk edildi. İfadesinde, "Bana 20 yaşında olduğunu söylemişti. 14 yaşında olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sapık piyanistten pişkin savunma! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • OFLU BABA 26 Ekim 2018 17:07 BENIM YAKINDAN TANIDIGIM BIR AILE 12 YASINDAKI KIZINA PIYANO DERSLERI ALMASI ICIN 35 YASINDAKI BIR ERKEK PIYANO HOCASINI TUTU KIZIN EVINDE KIZA PIYANO DERSI VEREN HOCA SENELER SONRA OGRENDIMKI PIYANO HOCASIYLA EVLENMIS SONUC HOCAM DIYEN KIZCAGIZ SENELER SONRA KOCAM DEMEYE BASLAMIS

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro