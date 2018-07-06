Sapık babanın iğrençliğine bakın: Annen ölünce seninle evleneceğim

Yeniçağa ilçesinde oturan Dündar D.'nin kızı D.D., Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, 5 ay önce babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. D.D. ifadesinde, babasının 5 yıldır kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğu öne sürdü. Gözaltına alınan, sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dündar D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dündar D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Dündar D. hakim karşısına çıktı. Dündar D.'nin kızı D.D. ve eşi de mahkeme salonunda hazır bulundu.

5 YIL BOYUNCA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

D.D. mahkemedeki ifadesinde, "Zaman zaman her gün, zaman zaman da haftada 2-3 kez, sürekli olarak tacizde bulundu. Annem bakkala bile gönderse, babam karşı çıkardı. Babam annemi bakkala gönderip, evde benimle yalnız kalıp, taciz ederdi. 5 yıl boyunca neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Babam beni kimseye söylememem için tehdit ediyordu. Söylediğim takdirde annem de dahil kimsenin bana inanmayacağını söylüyordu" dedi.

'ANNEN ÖLÜNCE SENİNLE EVLENECEĞİM' DEMİŞ

Bir kargo firmasında gece vardiyasında çalışan babasının işi nedeniyle gündüzleri evde olduğunu anlatan D.D., "Ben Gerede ilçesinde lisede okuyordum. Eve saat 15.30- 16.00 gibi geliyordum. Bunu bile babam fırsata çeviriyordu. Bana cinsel istismarda bulunuyordu. Bir keresinde 'Annen 2 yıl içerisinde ölecek ve ben de seninle evleneceğim' dedi" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

''KIZIMIN SÖYLEDİKLERİNE İNANIYORUM''

Genç kızın annesi F.D. de eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, "18 yıllık evliyim, kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya götürüp konuşuyorlardı. Kızımın söylediklerine inanıyorum" diye konuştu.

EVDE ÇIPLAK YAKALANMIŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen genç kızın dayısı M.Ç. ise ifadesinde yeğeni olayı anlattıktan sonra birlikte eve gittiklerini, eniştesinin belden aşağısının çıplak olduğunu ve onu dövdüğünü söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Dündar D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.