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Sapığı bu iğrenç görüntüler ele verdi

Sapığı bu iğrenç görüntüler ele verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan; ancak delil yetersizliğinden serbest kalan zanlı, olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alındı. Şahsın belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 00:39 - Güncelleme: 31-10-2018 00:39

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alınan ancak savcılıkça serbest bırakılan şahıs, olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden yakalandı. Belediyede temizlik işçisi olan zanlı, olayın ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi fesih edildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Mesut T.’nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

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