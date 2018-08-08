Sanal TL Ceplira yüklemesi nedir?

Telefonlar cebimize kadar girdiyse, her an yanımızdaysa bu cihazın nimetlerini göz ardı edemeyiz. Ancak GSM kartımızda lira bulunmuyorsa telefonlar pek de bir işimize yaramıyor ne yazık ki.

Uygunsuz bir zamanda, belki de ücra bir yerde telefondaki liralarınızın bittiğini varsayın. Hiç telaş yapmayın. Hemen en yakındaki PTT işyerine uğrayın... Pttcell, Turkcell ve Vodafone gibi GSM operatörlerine ait numaranıza sanal Türk lirası veya ceplira yükletin. Bu işlem için gişe görevlisine telefon numaranızı söylemeniz ve Sanal TL Yükleme Formu’nu doldurmanız yeterli oluyor.

İşleminiz 1 dakikada tamamlanıyor. Size de sanal liralarınızın keyfini çıkarmak kalıyor.