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Samsun'da otostop yapan kıza tecavüz

Samsun'da otostop yapan kıza tecavüz

Samsun'da evinden kaçan ve otostop çeken genç kızı otomobile alan iki kişi tecavüz etti. İğrenç olay aracın kaza yapmasıyla ortaya çıkarken zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 21:21 - Güncelleme: 27-07-2018 21:21

Samsun'da gece yarısı otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ettikleri iddia edilen 2 kişi, kaza yapınca yakalanarak tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. (36) ve Erkan C. (36), 55 plakalı otomobille seyir halindeyken Canik ilçesi Belediyeevleri mevkiinde otostop çeken ve ailesinin Rize'de polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K.'yi araçlarına aldı. E.K. ile para karşılığında 200 liraya anlaştıkları ileri sürülen Mustafa D. ve Erkan C., küçük kızla araç içinde sırayla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra Mustafa D. idaresindeki otomobil, takla atarak yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mustafa D. ile E.K. adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralandı.

TECAVÜZ İDDİASI

Kazayı gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptıkları sırada E.K. adlı kız polislere Mustafa D. ve Erkan C.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine Erkan C., panik içinde kaçmaya başladı.

Polisin havaya uyarı ateşi açmasına rağmen Erkan C. kaçarken, kazada yaralanan Mustafa D. ve E.K. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan Ercan C.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mustafa D. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan Mustafa D. ve Erkan C., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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  • Misafir 27 Temmuz 2018 21:59 samsundan başka bir haber beklenmezki

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