Samsun’da 2 bin 231 aranan şahıs yakalandı!

SAMSUN’da 2018 yılında jandarma bölgesinde 2 bin 231 aranan şahıs yakalanırken, 294 bin 916 araç kontrol edildi ve 10 bin 250 araç, yaya ve sürücüye 4 milyon 23 bin 874 lira da trafik idari para cezası uygulandı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Samsun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeni, genel sağlık, ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla, jandarma sorumluluk alanında 01 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici hizmetler kapsamında, UYAP ve BTİK sorgusu neticesinde 302 bin 502 kişi sorgulanmış, 2 bin 231 aranan şahıs yakalanmış, 266 bin 638 araç kontrol edilmiş, 186 araç yakalanmış, 2 bin 231 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılmış, 123 değişik çap ve ebatlarda tabanca, 371 av tüfeği, 142 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait çeşitle ebatlarda 2 bin 634 fişek, 46 bin 100 gram esrar, 19 bin 689 kök kenevir, 331 adet uyuşturucu hap, 2 bin 180 paket kaçak sigara, 90 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Jandarma trafik timlerince 294 bin 916 araç kontrol edilmiş 10 bin 250 araç, yaya ve sürücüye 4 milyon 23 bin 874 lira trafik idari para cezası uygulanmış olup 2 bin 909 araç trafikten men edilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca Samsun İl Jandarma Komutanlığının, sorumluluk bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.