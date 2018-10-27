Saman nezlesi nedir diğer türlerden ne farkı vardır?

Baharın bu ilk günlerinde havaya yayılan ağaç polenleri, alerjik rinit şikayetlerini artırır ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Sağlık sorunu olmayan insanlarda çok önemli sonuçlara neden olmayan bu hastalık, alerjik bünyesi olan kişilerde astım gibi çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Doç. Dr. Ahmet İslam cevapla.tv izleyenlerine şu şekilde anlattı. "Halk arasında ''Saman Nezlesi'' dediğimiz durum; belirli mevsimlerde oluşan polenlere karşı vücudun geliştirdiği alerjik reaksiyondur. Saman nezlesi olan kişilerde, dört tane ana sempton vardır. Bunlar, burunda kaşıntı, hapşırık, burun tıkanıklığıdır. Bunların dışında ise damakta ve genizde kaşıntı, kulak kaşıntısı ve yorgunlukta yine Alerjik Rinit'te görülebilir.