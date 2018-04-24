Saldırıya uğrayan hamile kadın dehşet anlarını anlattı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kendisine çarpan motosiklet sürücüsü tarafından darp edilen 8 aylık hamile Gülperi K. hem kendisinin hem de karnında taşıdığı çocuğunun hayati tehlike atlattığını söyledi. Hamile kadına yardım etmek isterken saldırganın kaskla başından yaraladığı Muhammet Avcıoğlu ise "Hamile kadına vurulur mu? Allah'tan kork dedim, bana saldırdı" dedi.

'BABASININ KUCAĞINA DÜŞTÜM'

Yaşadığı dehşet dolu anları İHA muhabirine anlatan Gülperi K. saldırganın ilk olarak başka bir kadına çarptığını kendisinin de ayağının üzerinden geçtiğini belirterek, ”Ben o anda gidip müdahale etmek istedim amcaya vuracaktı kaskı hazırlamıştı zaten. Amcaya vuracaktı, müdahale etmek istedim, onu uyarmak istedim. Yani bir beyefendi sandım, karşımdaki insan evladı sandım insan evladı değilmiş meğerse. Babasıyla o anda tartışıyorlardı, babası da oradaydı. Ben babasının kucağına düştüğümü çok iyi hatırlıyorum. Beyefendi beni yere bıraktı. Onun babası da beni bırakarak gitti. Hani bir şey yapamadım o anda. Amcaya daha sonra döndü köpek saldırdı, ayağımızdan ısırmak istedi. Ama orada bir müdahale yoktu. İnsanlar izliyordu sadece bizi. Aynen öyle bizi kameraya çekiyorlardı, izleniyorduk. Dayak yedik oturduk yani. İnanın ki köpekten korktular. Köpekten korkarak amcanın ve benim bu hale gelmemizi sağladılar. Sağolsun o karşıdan gelen askerimiz o müdahale etti. Eğer o olmasaydı amca ölmüştü zaten. Motorla üzerinden geçecekti amcanın" diye konuştu.

'İNANMIYORUM TUTUKLANDIĞINA'

Çok kötü bir gün yaşadığını ve psikolojisinin hala düzelmediğini ifade eden Gülperi K, "Hala kendimize gelemedik. Korkuyoruz. Dışarıya dahi çıkmaya korkuyorum. O adam hala dışarıda. Ben inanmıyorum tutuklandığına. O adam yine sokaklarda. Gene böyle dövecek. Bizden bir kaç gün önce bir apartman sakinlerini rahatsız etmiş. Yine tutuklanmamış bu” dedi.

'PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBAYA BENZER'

Olayda aldığı darbeler nedeniyle yaralanan ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Avcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücüsün hamile kadına çarptıktan sonra darbettiğini görünce olaya müdahale ettiğini ve saldırganı tutmaya çalıştığını söyledi.

O sırada motosiklet sürücüsünün kendisine kaskla vurmaya başladığını anlatan Avcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kaskla başıma vurmaya başladı. Ben 3 aylar niyetindeydim. Bayılmışım. Bayıldıktan sonra köpeğini onun bunun üzerine salıyor. Kendi de bana vurmaya devam ediyormuş. O esnada uzman çavuş olan kardeşimiz, Allah ondan razı olsun yerden göğe kadar, iyi ki geçmiş oradan, geçmese beni öldürürdü. O sırada motoruyla üzerinden geçmeye çalışmış. Üzerinden geçseydi ben ölürdüm."

Avcıoğlu, motosiklet sürücüsünün hamile kadını darbettiği çevrede hiç kimsenin kadını kurtarmak için müdahale etmediğini belirtti.

Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini aktaran Avcıoğlu, "Böyle bir adam pimi çekilmiş bombaya benzer. Allah muhafaza." dedi.