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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş (27) şehit oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 20:53 - Güncelleme: 14-04-2018 20:53

Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsal kesiminde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yaralandı.

Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit uzman çavuşun, Karasu Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, şehidin babası emekli polis 4 çocuk babası Polat Baş'a şehadet haberini verdi. Şehit haberini alanlar ailenin evine gelerek, baş sağlığı dileğinde bulundu. Karasu Belediyesi görevlileri şehidin evinin bulunduğu yere asılmak üzere bayraklar getirdi.
 

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