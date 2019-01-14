Sakarya’nın Arifiye ilçesinde büyük patlama

Sakarya’nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre patlama, dağlık alandaki doğalgaz hattında oldu. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA: PATLAMAYA HEYELAN NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır yaptığı açıklamada, "Patlamada ölen ya da yaralanan yok. Patlamaya heyelan neden olmuş olabilir" dedi.