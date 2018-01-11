Sahil Güvenlik'ten nefes kesen kurtarma operasyonu

İZMİR ili Foça ilçesi Aslan Burnu kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri kurtarma operasyonu için görevlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri ulaştığında botun patlayarak bir bölümünün su aldığı görüldü. Bunun üzerine Sahil Güvenlik helikopteri tarafından denize kurtarma platformu atıldı ve teknelerdeki bir personel de yardım için suya girdi.

Göçmen botundan düşen bir kişi Sahil Güvenlik arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak sağ olarak kurtarıldı. Ardından da patlamış olan lastik botta bulunan diğer göçmenler görevli Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra kullandıkları lastik bot battı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinde kayıp olmadığını söylemeleri üzerine arama kurtarma faaliyetine son verildi.

Denizden sağ olarak kurtarılan 13 Afganistan, 8 Suriye, 6 Sierra Leone, 6 Angola, 3 Eritre, 2 Mali, 1 Irak, 1 Somali,1 Komorlar uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen Foça’ya intikal ettirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın zamanında yetişmesiyle göçmenler kılpayı kurtulurken, 2016 yılı ocak ayında aynı bölgede 13 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmen kaybolmuştu.