Sağlık Merkezi'nden televizyon çaldı kameralara takıldı

İstanbul Sancaktepe'de Ömer Hayyam Sağlık Merkezi'ne gelen 2 hırsızdan biri yanında getirdiği bıçak ile kapıyı açarak içeri girdi. Hırsız, kapıları kilitli olan doktor odalarına giremeyince, bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sancaktepe'de bulunan Ömer Hayyam Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece iki kişi sağlık merkezinin önüne gelerek, etrafı gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan biri elindeki bıçakla kapıyı açıp içeriye girerken, diğeri ise dışarıda gözcülük yaptı. Sağlık merkezinde doktorların odalarına girmeye çalışan hırsız başarısız olunca bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sağlık merkezinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)