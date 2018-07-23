Safiye İnci 'pişman' oldu! Cahilliğime geldi...

ANITKABİR'de çektiği videoda Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnce, ifadesinde "Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan İnci, "5186 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. İnci, hakimlik sorgusunun ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Anıtkabir'e sizi kim ya da kimler götürdü, Anıtkabir'e geliş amacınız nedir?" sorusuna İnci, "Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum" yanıtını verdi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, PİŞMANIM'... İnci, ifadesinde şunları söyledi: "Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram'daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum."

Tutuklanan Safiye İnci kimdir Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti

Gökçek yanlışlıkla onu hedef gösterince ortalık karıştı