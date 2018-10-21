Saçlarınız sürekli yağlanıyorsa...

Çok hızlı yağlanan saçlara mı sahipsiniz? Kabul ediyoruz, çok kötü bir durum. Saçlarınızı her gün yıkasanız dahi sürekli yağlı ve pis bir görünüm içindeyseniz elmaelma.com'un haberi tam size göre! Okumadan geçmeyin deriz...

Şampuandan sonra saçlara yapılacak en doğru bakım formülü çay dökmek! Evet yanlış duymadınız. Demledikten sonra çayı lavaboya dökmek yerine banyoda durulama suyu olarak kullanırsanız saç yağlanmasının önüne geçebilirsiniz. Çay, yağlanmayı azaltarak sıkılaştırıcı olarak işlev gören tanik asit içerir. Bunun için bir bardak suyla çay yapraklarını kaynatın. Ilık olduğunda, çay suyunu kafa derisi ve saç üzerine uygulayın ve bir süre bekletin. Su ve şampuan ile yıkayın, faydasını göreceksiniz...

Kaynak: elmaelma.com