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Saadet Partisi'nden seçim kararına ilk tepki!

Saadet Partisi'nden seçim kararına ilk tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın erken seçim kararından sonra açıklananın erken seçim değil baskın seçim olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, ''En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır." şeklinde konuştu.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 17:10 - Güncelleme: 18-04-2018 17:10

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu fotoğraftan hareketle bu erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz derhal başlayacaktır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili yaptığı yorumda "Açıklanan tarih erken seçim değil baskın seçim tarihidir. Bu seçim tarihi Ak parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir.'' dedi.

UYUM YASALARI BİLE ÇIKMADAN TÜKENDİLER
''Uyum yasaları bile çıkmadan açıklanan bu tarih paniğin ve tükenmişliğin göstergesidir.'' diyen Karamollaoğlu, ''Lisanı hal ile diyorlar ki bizim ülkeyi artık 2 ay bile yönetebilecek gücümüz yok. Maalesef bu iktidar hiçbir işi normal yollardan gerçekleştiremiyor. Hep anormal şeyler yapmak ve milleti şaşırtmakla meşguller.'' ifadelerini kullandı.

''BİZ HAZIRIZ''
Seçime hazır olduklarının altını çizen Karamollaoğlu, ''Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun. Aceleyle, panikle, tükenmişlik psikolojisi içinde aldıkları bu karar inşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. En hayırlı sonuçlarından biri de milletimizin bu iktidardan en erken bir şekilde kurtulmasının vesilesi olacaktır." şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 18:32 The end temelcim panik yapma

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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