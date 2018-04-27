Saadet Partisi'nden açıklama geldi! Bu akşam açıklayabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu adayımızı bu akşam açıklayabilir dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri' sözlerinin hatırlatılmasına “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba" diye yanıt verdi. Karamollaoğlu ayrıca, partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 'bu akşam açıklayabiliriz' dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevap verdi.

'BU AKŞAM AÇIKLAYABİLİRİZ'

Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.

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