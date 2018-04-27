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Saadet Partisi'nden açıklama geldi! Bu akşam açıklayabiliriz

Saadet Partisi'nden açıklama geldi! Bu akşam açıklayabiliriz

Meral Akşener'i Abdullah Gül'ün çatı adaylığı konusunda ikna edemeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu akşam adayımızı açıklayabiliriz açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 16:05 - Güncelleme: 27-04-2018 16:05

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu adayımızı bu akşam açıklayabilir dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri' sözlerinin hatırlatılmasına “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba" diye yanıt verdi. Karamollaoğlu ayrıca, partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 'bu akşam açıklayabiliriz' dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevap verdi.

'BU AKŞAM AÇIKLAYABİLİRİZ'

Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mniksek 27 Nisan 2018 16:30 SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU PARTİSİNİN OYUNU %70 LERDE FALAN GÖRÜYOR GALİBA, YAKINDAN İYİ BAKSIN SP OYU %0,7 BİNDEYE YEDİ...

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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