Rusya'dan Türkiye'ye Tel Rıfat açıklaması

Tel Rıfat konusunda Ruslar'ın 'YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını' söylediğini ifade eden Kalın, "Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin Tel Rıfat'a ilişkin sorusuna Kalın şu yanıtı verdi:

RUSYA'DAN TEL RIFAT AÇIKLAMASI: "Tel Rıfat konusunda Rusların bize söylediği, YPG/PYD'nin kalmadığı yönünde. Biz bunları teyit edeceğiz. Emniyet tedbirlerini elden bırakmayacağız. Bu konuda Rus mevkidaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde orada da bir takım hareketler olabilir.

Münbiç'le ilgili konuştuğumuz ana planın artık hayata geçirilmesi yönünde. Amerikan yönetiminden çelişkili açıklamalar geliyor. PYD/YPG'ye 200 milyon dolarlık bir yardım durduruldu. Diğer taraftan ana partnerimiz olmaya devam edecek diye açıklamalar geliyor. Amerika'nın bir karar vermesi gerekiyor. Suriye'de DEAŞ ile mücadele bitti mi, bitmedi mi? Bizim yaklaşımımız son derece açık. Biz DEAŞ'la mücadelede en ön saflarda bulunmuş bir ülkeyiz. Bizim pozisyonumuz son derece net. PYD/YPG'yi görmezlikten gelmek zaaftır. Münbiç'le ilgili beklentimiz Suriye'deki hedeflerimizle uyumlu olmalı.