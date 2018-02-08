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Rusya'dan şok Suriye açıklaması: Açık açık söyledi!

Rusya'dan şok Suriye açıklaması: Açık açık söyledi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'yi, Suriye'yi bölme planları yapmakla suçlayıp Moskova'nın, bu planların içeriğinin tam olarak ne olduğunu Washington'a soracağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 19:38 - Güncelleme: 08-02-2018 00:41

Rusya'da 'yeni neslin yöneticilerini belirlemek için' düzenlenen bir yarışma olan Rusya'nın Liderleri'nin finalistleri için Soçi'de gerçekleştirilen bir etkinlikte konuşan Lavrov, ''Amerikalılar ülkenin (Suriye) bölünmesi yolunu tuttu gibi duruyor. Suriye'nin fiilen bölünmesine ilişkin planlar var, bunu biliyoruz'' dedi.

''Amerikalı meslektaşlarımıza bu planlarının içeriğinin tam olarak ne olduğunu soracağız" diye ekleyen Lavrov şöyle devam etti:

''Anlaşılan Amerikalılar, Suriye'nin meşru hükümetin davet etmemesine karşın bu ülkede bulunmalarının tek sebebinin DAEŞ ve teröristleri yenmek olduğu yönünde bize verdikleri taahhütleri terk ettiler. Zira şimdi de bu ülkedeki varlıklarının, burada, rejim değişimi ile sonuçlanacak istikrarlı bir siyasal çözüm süreci başlayana kadar devam edeceğini söylüyorlar.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Ata 07 Şubat 2018 22:49 ABD en büyük terörist neden ..?çünkü teröristler teröristlerle Çalışır.Devletler devletlerle çalışır.ABD. Terörizimi besleyerek her istediği yere müdahale etme gibi bir alışkanlığı var ama Türkiye ye karşı şansı yok sebebini bilen bilir.Onlara Ortadoğu'da öyle birşey ellerine verecez ki birdaha bu bölgelere adım atamayacaklar.

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