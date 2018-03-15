Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Risk yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye yapılması planlanan S-400 hava savunma sistemi teslimatının Rusya için herhangi bir risk oluşturmadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye yapılması planlanan S-400 hava savunma sistemi teslimatının kendileri için herhangi bir risk arz etmediğini söyledi.
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