Rusya'daki konsoloslukta bayrak söküldü!

Rus medyasının aktardığına göre bu akşam saat 19.25’te diplomatik temsilciliğin 2 çalışanı binanın 3. katındaki balkona çıkarak Amerikan bayrağını indirdi ve söktü.

Geçtiğimiz hafta ABD yönetimi, İngiltere'deki 'Skripal vakasıyla' ilgili Londra ile dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı etme, ayrıca Rusya’nın Seattle Konsolosluğu’nu kapatma kararı aldığını duyurmuştu.



Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya Büyükelçisi’ni çağırarak, ABD'nin attığı adıma karşılık olarak Moskova Büyükelçiliği'nin 58 ve ABD'nin Yekaterinburg Başkonsolosluğu'nun 2 çalışanının 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini, bu kişilerin 5 Nisan 2018’e kadar Rusya’yı terk etmek zorunda olduklarını bildirmişti.

BUGÜN BOŞALTILIYOR

ABD'nin ayrıca, kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.