Rusya'da sır ölüm: O gazeteci ölü bulundu!

Yaşadığı apartmanın önünde ağır yaralı olarak bulunan gazeteci Maxim Borodin, komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer bir intihar notu bulunmadığını ama gazetecinin öldürülmüş olmasının pek muhtemel olmadığını, soruşturma açılmasının gerekmeyeceğini söylüyor.

Bir arkadaşı ise Borodin ile bir gün önce telefonla konuştuklarını, kendisine evinin güvenlik mensuplarınca çevrildiğini söylediğini aktardı.

Vyacheslav Bashkov adlı bu kişi Borodin'i 'ilkeli, dürüst bir gazeteci' diye tanımladı ve arkadaşının kendisini 11 Nisan Çarşamba sabahı saat 05:00 sularında aradığını ve "Balkonda silahlı biri, merdivenlerde de kamuflaj maskeli birileri var" dediğini aktardı.

Bashkov, Borodin'in bir avukat bulmaya çalıştığını, fakat kendisini aynı gün ilerleyen saatlerde arayarak, yanıldığını, çevredeki güvenlik mensuplarının bir tatbikat yaptıklarını söylediğini de anlattı.

Bir gün sonra 12 Nisan Perşembe günü, Maxim Borodin yaşadığı binanın önünde ağır yaralı bulundu. Yetkililer dairenin kapısının içerden kilitli olduğunu dolayısıyla Borodin düştüğü sırada evde kimsenin olamayacağını söylüyorlar.

"KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Borodin'in çalıştığı Noviy Den'in (Yeni Gün) haber ajansının genel yayın yönetmeni, bunun bir kaza olduğuna inanmadığını, ayrıca Borodin'in intihar etmek için de hiç bir sebebi olmadığını söyledi.

Gazeteci son haftalarda 'Wagner Grubu' diye anılan ve Suriye'de 7 Şubat günü ABD güçleriyle girişilen bir çatışmada öldükleri söylenen Rus paralı askerleriyle ilgili haberler yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı adayı olarak açıklanan Mike Pombeo, Deyrizor bölgesindeki çatışmada 200 civarında Rus paralı askerinin öldüğünü söylemişti.

Rus paralı askerlerinin Suriye hükümetinden yana güçler tarafından ABD'nin müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin bulunduğu bir üsse saldırdıkları söyleniyordu.

Ruslar bu olayda onlarca Rus'un öldüğünü haftalar sonra kabul ettiler ancak bunların 'asker' veya düzenli bir güç olmadığını özellikle vurguladılar.

Geçen ay Borodin ölenlerden üçünün başkenti Yekaterinburg olan, Urallardaki Sverdlovsk bölgesinden geldiğini yazmıştı. Bunlardan ikisinin bu bölgedeki Asbest'den ve birinin de Kedrovoye olduğunu belirlemişti.

Borodin geçmişte ayrıca siyasi skandallarla ilgili de araştırmalar yapmıştı.