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Rusya ve Çin'den ortak karar

Rusya ve Çin'den ortak karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sabote edilmesini engellemek konusunda Çinli mevkidaşıyla anlaşmaya vardıklarını açıkladı

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 13:09 - Güncelleme: 23-04-2018 13:32

Pekin'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı ile İran nükleer anlaşması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

ABD'YE KARŞI İŞBİRLİĞİ: Lavrov, iki ülkenin nükleer anlaşmayı sabote etme girişimlerini engelleyeceğini söyledi.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Almanya) arasında imzalanan anlaşmayla İran'ın nükleer programı kısıtlanmış ve karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımlar hafifletilmişti.

Nükleer anlaşmasının İran'ın güçlenmesine neden olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın iptal edilmesini seçim vaadi olarak kullanmış, göreve geldikten sonra da anlaşmanın iptal edilebileceği yönünde sinyaller vermişti.

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